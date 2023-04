LIVE Inter-Lazio 0-1 | finisce il primo tempo

(Di domenica 30 aprile 2023) Il match valido per la 32esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Giuseppe Meazza,si affrontano nel match valido per la 32esima giornata di Serie A.

- Lazio, formazioni ufficiali e dove vederla in TVIn programma domenica 30 aprile alle 12.30,- Lazio sarà trasmessa su DAZN, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) ...Si gioca contro l'dell'ex Inzaghi, in lotta per il quarto posto e rilanciata dalle ottime prestazioni di Champions e Coppa Italia. Fischio d'inizio alle ore ...Il match valido per la 32esima giornata di Serie A trae Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Giuseppe Meazza,e Lazio si affrontano nel match valido per la 32esima giornata di Serie ...

Inter-Lazio 0-1, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

[themoneytizer id=”99064-6] Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. DA QUI SCARICA LA NOSTRA APP. PER SEMPRE GRATIS RINGRAZIAMO I NOSTRI SP ...INTER-LAZIO 0-1 (29' Felipe Anderson) LA PARTITA LIVE 37' - Ci prova ancora Mkhitaryan, servito da Barella: palla alta di poco. 35' - Cartellino giallo per D'Ambrosio ...