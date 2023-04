LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren | spareggio Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA | posizione sbilanciata al massimo | entrambi all’attacco nella prima rapid

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023) IL REGOLAMENTO DEGLI SPAREGGI BIANCO:; NERO:11:41 In questo caso il sacrificio di Donna potrebbe essere de facto doppio, con Txd2 e subito a seguire Cxc7. 11:40trova 26. Cb5! 11:39 La presa immediata di Donna non è consigliabile in alcun modo,deve arrivarci in due via Cb5, resta da vedere se la trova. E, con 6 minuti, adesso si fa dura anche perché Nepo è a 12'47". 11:37 25. cxb6 axb6 Oradeve stare attento perché se prende la Donna tutta ladel Bianco crolla! 11:36 9 minuti sull'orologio di, stiamo per arrivare in quella fase in cui giocare bene è veramente difficile, fioccheranno errori su errori. Come sempre, conta ...