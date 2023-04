LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren | spareggio Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA | 1-1 | pochi minuti e la terza partita rapid è già nel finale

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL REGOLAMENTO DEGLI SPAREGGI BIANCO:; NERO:(3a) 13:44 24. Tc4 Ab4. 13:43 La riflessione piuttosto lunga (oltre 5) la sta facendo, che deve effettuare la 24a mossa. In effetti ha fin troppe opzioni valide. 13:40 La posizione attuale. Come detto, teoricamente qui siamo pari, ma il Nero ha tutto da dover difendere e non è facile perfarlo con precisione. GMhas just won a pawn and is better! “I think it is going to be a long defensive battle for Ian” – @GM Hess #Nepopic.twitter.com/VK7aR5CMqo — Chesscom...