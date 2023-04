LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren | spareggio Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA | 1-1 | il cinese è ancora sorprendente in apertura nella terza rapid

(Di domenica 30 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL REGOLAMENTO DEGLI SPAREGGI BIANCO:; NERO:(3a partita) 13:14 9… cxd4 10. Cxd4 Cxd4. Che scelta di! E gli ha finora procurato un leggero vantaggio: Alfieri sulle diagonali contro Cavalli centrali è di poco favorevole al Bianco. 13:13 Si riparte! E c’è una clamorosa 1. Cf3! Poi 1… d5 2. g3 Cf6 3. Ag2 e6 4. O-O Ae7 5. c4 O-O 6. b3 c5 7.cxd5 Cxd5. Praticamente si è trasposto tutto in un’Inglese neo-Catalana. 8. Ag2 Cc6 9. d4. 13:10 Osserviamo intanto qualche foto dalla sala di gioco ad Astana, sita nell’Hotel St. Regis. Today is the day. pic.twitter.com/bAjOfupVAm — Chess.com (@chesscom) April 30,13:08 Conoscendone l’imprevedibilità, a questo punto bisogna capire ...

LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, spareggio Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: si parte con i rapid! OA Sport

BIANCO: Ding Liren; NERO: Nepomniachtchi Il regolamento degli spareggi – Il profilo di Nepomniachtchi – Il profilo di Ding Liren – La quattordicesima partita