LIVE Giro di Romandia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | ripresa la fuga a 35 chilometri dalla fine

(Di domenica 30 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.23 Intanto sono stati assegnati i punti dello sprint intermedio di La Violette, ecco i primi tre: 1 HAYTER Ethan 15 2 AMADOR Andrey 10 3 HARPER Chris 6 15.21 C’è il ricongiungimento! Gaviria insieme a Milan Mentien (Lotto Dstny) e all’azzurro Luca Mozzato (Team Arkea Samsic) tornano in lizza per la vittoria. 15.19 RIPRESI! Ai -34 km Kamp, Gloag, Stannard e Lapiera perdono il comando della gara. Dietro il gruppo di Gaviria sta per rimettersi in scia alle code del plotone principale. 15.17 Il gruppo ormai ha riagganciato i quattro uomini in. 15.14 Sono rimasti una sessantina di componenti nel gruppo maglia gialla, mentre rimane costante sui 20? il divario del plotoncino di Gaviria. Ben più staccato Ethan Vernon, il vincitore della primadel ...