LIVE Giro di Romandia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | l’ultima frazione va a Gaviria! Yates si assicura la maglia gialla

6' - Lungopalla del Napoli alla ricerca del varco giusto per punire la Salernitana. 3' - Di Lorenzo prova a passare su Coulibaly all'altezza della linea mediana di campo. Tocco di mano da ...... gustosa la battaglia tra i due e i piloti Red Bull per ilveloce in gara, poi 'vinta' da ... La diretta della gara di Baku Puoi rivivere la gara di Baku attraverso il nostro. Gli appuntamenti ...15.00 - Via aldi ricognizione del Gran Premio di Spagna. 25 i giri in programma. 14.50 - Momento dell'inno spagnolo sulla griglia di partenza di Jerez de la Frontera. Cielo con alternanza di ...

LIVE Giro di Romandia 2023, tappa di oggi in DIRETTA: ripresa la fuga a 35 chilometri dalla fine OA Sport

Finisce 0-0 il primo tempo tra Napoli e Salernitana, non si sblocca il match del Maradona. Squadre negli spogliatoi. 45' - L'arbitro concede un minuto di recupero. 43' - Di Lorenzo riceve sul lato des ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1° giro/51 Verstappen è già arrembante in scia a Leclerc. 1° giro/51 Ora Leclerc, possibilmente, deve cercare di portarsi ad oltre un secondo di vantaggio su ...