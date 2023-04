LIVE Ginnastica artistica | Coppa del Mondo Il Cairo 2023 in DIRETTA | Italia da sogno | oro di Villa alla trave | argento di Alice D’Amato al corpo libero e bronzo di Mozzato alle parallele!

(Di domenica 30 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:05 Illia Kovtun fa invece il vuotoparle e vince per dispersione: 14.833. 15:03 13.700 e medaglia d’oro per Joscelyn Roberson (D:5.9 E:7.8). 15:00 NICCOLO’E’ SECONDO! 14.033 per l’azzurro, manca solo il grande favorito Illia Kovtun. 14:59 Doppio teso con due avvitamenti (Moors), doppio teso con un avvitamento (Tsukahara avvitato), avvitamento avanti smezzato collegato ad un doppio raccolto e doppio carpio, difficoltà pazzesche per Roberson, che vincerà l’oro. 14:58 MACCHIATI ECCELLENTE! Aspettiamo il riscontro della giuria, ma l’esercizio è stato pulito! 14:56 Lucie Trnkova è ultima al quadrato,sarà male che vada! 14:54 Tocca proprio a! 14:52 ...

LIVE Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Il Cairo 2023 in DIRETTA: Fate a caccia di nuova gloria tra trave e corpo libero OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca delle qualifiche Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa della Coppa del Mondo 2023 di ginnastica artistica. A Il Cairo (Egitto ...