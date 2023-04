(Di domenica 30 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:51 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa gara e vi augura un buon proseguimento di giornata. 15:50 C’è felicità per il ritorno internazionale di Salvatore Maresca e Nicolò, entrambi distanti da palcoscenici importanti da parecchio tempo a causa di infortuni. Preoccupa invece la situazione di Asiache ieri al volteggio si è infortunata, mercoledì la Fata si recherà a Milano per degli accertamenti e in quel caso ne sapremo di più. 15:47 L’, ormai autentica big di questa disciplina, ha fatto incetta di medaglie tra ieri e oggi: oro perparle asimmetriche, oro per Giorgia...

...IN STREAMING 24 ore su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD ore 13:50 - Rai Play ( GUARDA LA DIRETTA )...Non è una delle piaghe d'Egitto ma il bottino della Nazionale Italiana diArtistica, ... RISULTATI START LIST PUNTEGGI... Fabrizio Tumbarello - In studio: Claudia Garcia e Ubaldo Righetti ore 00:30Artistica: ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Il Cairo 2023 in DIRETTA: Italia da sogno, oro di Villa alla trave, argento di Alice D'Amato al corpo libero e bronzo di Mozzato alle parallele! OA Sport

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca delle qualifiche Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa della Coppa del Mondo 2023 di ginnastica artistica. A Il Cairo (Egitto ...