LIVE Ginnastica artistica | Coppa del Mondo Il Cairo 2023 in DIRETTA | Giorgia Villa pronta ad incantare alla trave!

(Di domenica 30 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:42 13.133 sul primo salto, 14.233 sul secondo, media di 13.683 e quinta posizione per Aurel Benovic. 13:41trave Zala Trtnik si inserisce in terza posizione con 12.233 (D:5.0 E:7.233). 13:40 Caduta sul primo salto per il croato. 13:39 Illia Kovtun rinunciafinale ed entre Benovic al suo posto. 13:37 13.966 sul secondo salto per il padrone di casa, gara ovviamente falsata e con 6.983 chiuderà ultimo. 13:35 Omar Mohamed cade sul primo salto, appoggia prima le mani che i piedi e la giuria non riconosce la difficoltà. Zero per l’egiziano. 13:33 11.600 per la veterana polacca Marta Pihan-Kulesza: sbilanciamenti importanti su una ribaltata e su una ruota senza, sommandoli valgono praticamente quanto una caduta. 13:31 Nelson sporca l’esecuzione sul secondo salto, pagando ...