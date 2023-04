LIVE Ginnastica artistica | Coppa del Mondo Il Cairo 2023 in DIRETTA | Giorgia Villa incanta alla trave | è oro!

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:51 MEDAGLIA D’OROOOOOOO PER! L’azzurra ottiene 13.600 (D:5.3 E:8.3) e stacca nettamente la concorrenza! 13:49 Salto teso smezzato, filc collegato ad un avvitamento raccolto dietro, triplo giro in accosciata, ruota senza e uscita con doppio avvitamento! QUESTO ESERCIZIO VALE LA MEDAGLIA D’13:47 TOCCA A! 13:46 PAZZESCO! Triplo avvitamento stoppato per Davtyan, l’armeno chiude con 15.166. 13:44 Dragulescu quasi perfetto per Artur Davtyan, piccolo saltello all’arrivo, la giuria lo premia con 15.066. 13:42 13.133 sul primo salto, 14.233 sul secondo, media di 13.683 e quinta posizione per Aurel Benovic. 13:41Zala Trtnik si inserisce in terza posizione ...