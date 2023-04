LIVE Ginnastica artistica | Coppa del Mondo Il Cairo 2023 in DIRETTA | Fate e Moschettieri pronti ad incantare!

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:14 14.400 per Kalny sul secondo salto e media complessiva di 14.333. 13.13 Nonostante una difficoltà da 5.8 Roberson si ferma a 13.233, punteggio battibile. 13:11 Due avvitamenti dallo Tsukahara teso da 14.266 per Ondrej Kalny. 13:09 Joscelyn Roberson esegue un esercizio che potrebbe già valere la vittoria: salto indietro con avvitamento, ruota senza collegata a due flic smezzati, Onodi, due flic collegati ad un doppio carpiato, elementi di altollo. 13:06 Touch warm-up in corso, Giorgia Villa sarà l’ultima ad esibirsi alla trave. 13:04 Molto probabilmente a scopo precauzionale si è preferito tenere Asia a riposo per appuntamenti più importanti. 13:02 Presentazione dei ginnasti in corso, Asia D’Amato non sarà della partita. 13.00 Si partirà con la finale al volteggio maschile e alla ...