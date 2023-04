LIVE Fiorentina-Samp 1-0 | perla di Castrovilli! Pareggio salvezza per il Verona | Berardi trascina il Sassuolo | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 30 aprile 2023) 2023-04-30 18:50:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Non solo il Napoli ad un passo dal terzo Scudetto della storia. La 32ª giornata di Serie A prosegue con tre affascinanti sfide. Alle ore 15, è andato in scena un pericoloso quanto decisivo incrocio per la zona retrocessione con protagoniste Cremonese e, allo stadio Giovanni Zini di Cremona, match terminato per 1-1. All’iniziale vantaggio di Okereke, ha risposto ildi Verdi. Padroni di casa che si sono complicati la vita con l’espulsione di Quagliata, reo di aver sferrato un pugno a Dawidowicz.inutile ai fini dellaper i lombardi che rimangono a 7 punti dalla 17ª posizione occupata dallo Spezia. Non si approfitta, quindi, del passo falso di venerdì sera dei liguri – sconfitti in casa dal Monza per 2-0 –. Di contro, ...