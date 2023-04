LIVE F1 | GP Azerbaijan 2023 in DIRETTA | tutto pronto per la gara | sarà duello Red Bull-Ferrari?

(Di domenica 30 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.35 Notizia della mattinata, Nico Hulkenbergcostretto a partire dalla pit-lane dopo diversi interventi sulle sospensioni della sua Haas. Continua il weekend complicatissimo per il tedesco… 12.33 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLAODIERNA 1. Charles Leclerc () 2. Max Verstappen (Red) 3. Sergio Perez (Red)4. Carlos Sainz () 5. Lewis Hamilton (Mercedes) 6. Fernando Alonso (Aston Martin) 7. Lando Norris (McLaren) 8. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 9. Lance Stroll (Aston Martin) 10. Oscar Piastri (McLaren) 11. George Russell (Mercedes) 12. Alexander Albon (Williams) 13. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 14. Logan Sargeant (Williams) 15. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 16. Kevin Magnussen (Haas) 17. ...

DIRETTA GP: A PARTIRE DALLE 13:00 Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui Vai al negozio ...Luogo:, Baku City CircuitIl GP dell'2023 si delinea come il futuro della nuova F1, in quanto Baku ha ospitato un format inedito. Abbiamo visto un venerdì con un tempo ristretto per le prove, con soli 60 minuti di FP1 ...

F1 oggi, orari GP Baku in diretta LIVE: dove vederlo su TV8 e Sky, la ... Sport Fanpage

Carissimi amici di F1GrandPrix, buon pomeriggio e benvenuti al commento del Gran Premio dell'Azerbaijan! A partire dalle 12:30 inizieremo la diretta che ci porterà all'inizio della gara, previsto per ...A Baku, la Ferrari e Leclecr partono in pole per contrastare il dominio di Verstappen. Segui l'azione in pista, raccontiamo il GP LIVE, giro per giro ...