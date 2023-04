LIVE F1 | GP Azerbaijan 2023 in DIRETTA | podio per Leclerc Nel finale Ferrari sul passo della Red Bull

(Di domenica 30 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORDINE D’ARRIVO GPF1LA CRONACAGARA LA CLASSIFICA PILOTI LA CLASSIFICA COSTRUTTORI LA PROSSIMA GARA SERGIO PEREZ: “TUTTO PERFETTO OGGI” MAX VERSTAPPEN: “SFORTUNATO CON LA SAFETY CAR” CHARLES: “REDDI UN’ALTRA CATEGORIA” PEREZ DEGNO AVVERSARIO DI VERSTAPPEN 14.50 Grazie per averci seguito amici di OA Sport, appuntamento a domenica prossima per il GP di Miami. Un saluto sportivo. 14.47 Perez è stato bravo e fortunato: senza la Safety Car non avrebbe vinto, ma ha saputo sfruttare al meglio l’occasione. Sfortunato Verstappen, che si è fermato per il pit-stop poco prima dell’incidente di De Vries che ha portato proprio all’ingressomacchina di sicurezza. 14.46 Non un fine ...

Dominio Red Bull - Honda nel GP di Baku e di Sergio Perez che ha domato il compagno di squadra Max Verstappen. L'olandese era al comando della gara, ma la chiamata al pit - stop per il cambio ...Al fianco di Leclerc parte Max Verstappen, arrabbiato come non mai dopo il contatto con George Russell nella corsa Sprint, e voglioso di chiudere in fretta la pratica. Ma attenzione anche ...Sul circuito cittadino di Baku va in scena il GP d'e siamo pronti a raccontarvelo in diretta, giro per giro, con la nostra diretta testuale . Luogo:, Baku City Circuit

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1° giro/51 Verstappen è già arrembante in scia a Leclerc. 1° giro/51 Ora Leclerc, possibilmente, deve cercare di portarsi ad oltre un secondo di vantaggio su ...Brividi in Formula 1 al Gran Premio dell'Azerbaijan di Baku. Si è sfiorata la tragedia con un investimento mortale in diretta che sarebbe stato drammatico. Sfiorato per centimetri.