LIVE F1 | GP Azerbaijan 2023 in DIRETTA | Perez batte Verstappen | podio per un ottimo Leclerc Ordine d’arrivo

(Di domenica 30 aprile 2023) GPF114.44 Per la Ferrari primostagionale grazie ad una prestazione davvero solida di. Partiva dalla pole, ma contenere le due Red Bull era impossibile, perché in avvio di gara guadagnavano poco più di un secondo al giro sulla Ferrari. Nel finale però la Rossa si è avvicinata: con poca benzina a bordo il gap tra le due macchine si riduce sensibilmente, come d'altronde si è visto anche in qualifica… 14.43 La classifica del Mondiale costruttori: 1. Red Bull 180 2. Aston Martin 87 3. Mercedes 764. Ferrari 62 5. McLaren 13 6. Alpine 10 7. Haas 7 8. Alfa Romeo 6 9. AlphaTauri 1 10. Williams 1 14.42 La classifica del Mondiale piloti: 1. Max...

Perez transita sotto la bandiera a scacchi e vince il suo sesto GP in carriera dopo il successo nella gara Sprint. Secondo Verstappen, terzo Leclerc al primo podio stagionale, per lui e per ...Al fianco di Leclerc parte Max Verstappen, arrabbiato come non mai dopo il contatto con George Russell nella corsa Sprint, e voglioso di chiudere in fretta la pratica. Ma attenzione anche ...

F1 LIVE: GP Azerbaijan, il film della gara Autosprint.it

2° giro - Ancora un buon giro per Leclerc che tiene Verstappen a 6 decimi. Ma ora si può utilizzare il DRS 1° giro - Leclerc riesce a contenere Verstappen sul lungo rettifilo ...1° giro/51 Verstappen è già arrembante in scia a Leclerc. 1° giro/51 Ora Leclerc, possibilmente, deve cercare di portarsi ad oltre un secondo di vantaggio su ...