LIVE F1 | GP Azerbaijan 2023 in DIRETTA | Leclerc torna davanti a Verstappen grazie alla Safety Car

(Di domenica 30 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14° giro/51 RIPARTENZA DA INCUBO PER LA FERRARI!hargato troppo la traiettoria nel tentativo di attaccare Perez ed è stato poi infilato all’interno da. Alonso ha superato Sainz e si è preso il 4° posto. Si mette male per il podio allora. 14° giro/51ATTACCA PEREZ ALL’ESTERNO! Resiste il messicano. 13° giro/51 LaCar sta per rientrare ai box, tra poco si ricomincia. 13° giro/51 La classifica aggiornata: 1 Sergio PEREZ Red Bull RacingLEADER 12 CharlesFerrari+1.174 1 3 MaxRed Bull Racing+2.073 14 Carlos SAINZ Ferrari+3.386 1 5 Fernando ALONSO Aston Martin+7.369 1 6 George RUSSELL Mercedes+9.166 1 7 Lance STROLL Aston Martin+11.490 1 8 ...

Al fianco di Leclerc parte Max Verstappen, arrabbiato come non mai dopo il contatto con George Russell nella corsa Sprint, e voglioso di chiudere in fretta la pratica. Ma attenzione anche ...

2° giro - Ancora un buon giro per Leclerc che tiene Verstappen a 6 decimi. Ma ora si può utilizzare il DRS 1° giro - Leclerc riesce a contenere Verstappen sul lungo rettifilo ...A Baku, la Ferrari e Leclecr partono in pole per contrastare il dominio di Verstappen. Segui l'azione in pista, raccontiamo il GP LIVE, giro per giro ...