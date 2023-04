LIVE F1 | GP Azerbaijan 2023 in DIRETTA | Leclerc scatta dalla pole Orario gara su TV8

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIN CHIARO SU TV8 Come seguire il GP in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La cronaca della Sprint Race Buongiorno e bentrovati alladel GP di, quarto round del Mondialedi F1. Sul tracciato cittadino di Baku assisteremo a unache si preannuncia particolarmente appassionante in cui è lecito aspettarsi di tutto, per le caratteristiche del circuito azero. La Ferrari partirà-position con Charles. Il monegasco è stato straordinario nel corso del weekend quando si è tratto di guidare al limite, in cerca della prestazione pura. Non è un caso che le due ...