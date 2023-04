LIVE F1 | GP Azerbaijan 2023 in DIRETTA | Leclerc allunga su Alonso per il podio Perez scatenato

(Di domenica 30 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA37° giro/51 Battaglia vera ora tra Sainz e Hamilton per la quinta posizione. 37° giro/51 Da qualche tornataperde “solo” 5-7 decimi al giro rispetto alle Red Bull. Un segnale di come la Ferrari stia migliorando nella gestione delle gomme. 36° giro/51 Occhio a Hamilton, è in scia a Sainz… 36° giro/51sembra voler tarpare le ali a Verstappen e si riprende il punto di bonus per il giro veloce. 2?6 ora il gap sull’olandese. 35° giro/51 Hamilton torna a 1?1 da Sainz: in palio il 5° posto. 35° giro/51 Verstappen firma il giro veloce e si riporta a 2?2 dal compagno di squadra. 34° giro/51 CHE RISCHIO PER! Ha toccato il muro con la gomma anteriore destra alla curva 15! 34° giro/51 Quando ha vistoavvicinarsi, ...

Al fianco di Leclerc parte Max Verstappen, arrabbiato come non mai dopo il contatto con George Russell nella corsa Sprint, e voglioso di chiudere in fretta la pratica. Ma attenzione anche ...Al fianco di Leclerc parte Max Verstappen, arrabbiato come non mai dopo il contatto con George Russell nella corsa Sprint, e voglioso di chiudere in fretta la pratica. Ma attenzione anche ...DIRETTA GP: A PARTIRE DALLE 13:00 Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui Vai al negozio ...

F1 LIVE: GP Azerbaijan, segui la gara in diretta Autosprint.it

La mappa del circuito di Baku che oggi ospita la gara del GP dell’Azerbaijan della Formula 1 2023 (fonte Brembo) Come accade dalla sua introduzione in calendario nel 2016 anche oggi ad ospitare la ...2° giro - Ancora un buon giro per Leclerc che tiene Verstappen a 6 decimi. Ma ora si può utilizzare il DRS 1° giro - Leclerc riesce a contenere Verstappen sul lungo rettifilo ...