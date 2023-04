LIVE F1 | GP Azerbaijan 2023 in DIRETTA | Alonso minaccia il 3° posto di Leclerc

Al fianco di Leclerc parte Max Verstappen, arrabbiato come non mai dopo il contatto con George Russell nella corsa Sprint, e voglioso di chiudere in fretta la pratica. Ma attenzione anche ...Al fianco di Leclerc parte Max Verstappen, arrabbiato come non mai dopo il contatto con George Russell nella corsa Sprint, e voglioso di chiudere in fretta la pratica. Ma attenzione anche ...DIRETTA GP: A PARTIRE DALLE 13:00 Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui Vai al negozio ...

F1, GP Baku: Perez vince la Sprint Race in Azerbaijan. Leclerc 2°, Verstappen 3° Sky Sport

2° giro - Ancora un buon giro per Leclerc che tiene Verstappen a 6 decimi. Ma ora si può utilizzare il DRS 1° giro - Leclerc riesce a contenere Verstappen sul lungo rettifilo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1° giro/51 Verstappen è già arrembante in scia a Leclerc. 1° giro/51 Ora Leclerc, possibilmente, deve cercare di portarsi ad oltre un secondo di vantaggio su ...