LIVE Bologna-Juve 1-0 | segna l'ex Orsolini su rigore | Milik lo sbaglia

(Di domenica 30 aprile 2023) 3 punti o crisi conclamata, con il rischio di dover iniziare a preoccuparsi seriamente per l'Europa, a prescindere dalle potenziali situazioni...

Calciomercato.it vi offre il match del 'Dall'Ara' trae Juventus in tempo reale. Formazioni UFFICIALI- JuventusBOLOGNA (4 - 3 - 3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; ...Di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:- JUVENTUS h. 20.45 SOZZA PRETI - YOSHIKAWA IV: MINELLI VAR: MAZZOLENI AVAR: PAGANESSI 29' RIGORE ...Allo Stadio Dall'Ara,e Juventus si affrontano per la 32esima giornata di Serie A ...

Bologna-Juventus LIVE alle 20.45 | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

1' - Inizia il secondo tempo, si riparte dal vantaggio dei felsinei. Primo tempo molto vibrante al Dall'Ara, con il Bologna che chiude in avanti i primi 45'.49' - L'arbitro manda tutti negli spogliatoi, è parziale al Dall'Ara con il vantaggio del Bologna per una rete a zero. Decide il rigore di Orsolini.