LIVE Bologna-Juve 0-0 | Chiesa pericoloso

Il match valido per la 32esima giornata di Serie A trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Dall'Ara,e Juve si affrontano nel match valido per la 32esima giornata di Serie ...In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfidasul nostro sito Le formazioni ufficiali di- Juventus(4 - 3 - 3) : Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, ......scudetto per il Napoli rimandata in questa 32esima giornata di Serie A ( GLI AGGIORNAMENTI). ... Alle 20.45 ilospita la Juventus ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). La cronaca di ...

Bologna-Juventus, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

1' - Sozza lascia proseguire uno scontro di gioco tra Posch e Alex Sandro, con quest'ultimo che poi ammonisce a fine azione il calciatore del Bologna. 20:46 - Sozza fischia il ...19:40 Le formazioni ufficiali: Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Schouten, Dominguez, Moro; Orsolini, Barrow, Ferguson. Juventus (4-3-3): ...