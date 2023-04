(Di domenica 30 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.56 Dall’altra parte del campo ci sarà un giocatore con sicuramente un po’ più di esperienza (è del ’97), che è reduce dai successi contro l’australiano Thanasi Kokkinakis e Tallon Griekspoor (da segnalare che l’olandese si è ritirato dopo aver perso il primo set per 7-6) e che, come, farà di tutto per conquistare il pass per gli. 10.52 Ora l’obiettivo disarà ovviamente quello di trionfare ancora per far proseguire il sogno in terra spagnola, ma attenzione all’avversario odierno. 10.48 In questo torneo l’italiano è partitoqualificazioni, dove ha sconfitto l’austriaco Filip Misolic e il francese Arthur Fils. Poi, una volta entrato nel tabellone principale, il classe 2001 ha continuato il ...

LIVE Arnaldi-Munar, ATP Madrid 2023 in DIRETTA: in palio gli ottavi dalle 11.00! OA Sport

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Matteo Arnaldi-Jaume Munar, match valido per i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Madrid 2023, torneo in programma alla Caja Mágica.