LIVE Arnaldi-Munar 6-3 3-6 1-6 | ATP Madrid 2023 in DIRETTA | lo spagnolo vince in rimonta

(Di domenica 30 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.13 Dopo un primo set davvero buono diha alzato il suollo, mentre l’italiano ha accusato via via sempre più la stanchezza per i tanti incontri giocati nell’ultimo periodo. La conseguenza è stata ladello, che ha così conquistato il pass per gli ottavi di finale. 1-6 E stavolta è quello buono. Game, set and match per! L’ibericoper 3-6 6-3 6-1 dopo due ore e 2 minuti di gioco. 40-ADnon chiude con la volée di rovescio e il suo avversario lo punisce con un lob perfetto. Sesto match point per lo. 40-40sbaglia la risposta dopo una buonissima prima di ...

Le sue caratteristiche tecnico - tattiche sono oramai note nel circuito:spinge, è sempre ... come un elfo prodigioso che resti sempre connesso alle mansioni da sbrigare,per l'appunto, da ...SEGUI LA DIRETTA TESTUALE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Munar scenderanno ... Sarà disponibile anche unastreaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e ...PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Munar scenderanno in campo oggi , domenica ... Sarà disponibile anche unastreaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e ...

LIVE Arnaldi-Munar, ATP Madrid 2023 in DIRETTA: in palio gli ottavi dalle 11.00! OA Sport

E’ una bella occasione per un risultato di prestigio per Matteo Arnaldi, che torna in campo domenica per il terzo turno del “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Matteo Arnaldi-Jaume Munar, match valido per i sedicesimi di finale del Masters ...