Lite in strada | viene accoltellato mentre va allo stadio

(Di domenica 30 aprile 2023) È stato ferito da una coltellatasi stava recandoMaradona per Napoli-Salernitana per la assistere alla partita decisiva per la festa Scudetto, poi sfumata a causa del pareggio per 1-1 della squadra di Luciano Spalletti. Secondo quanto riportano le agenzie, un uomo di 38 anni è...

... numero che campeggia in ognidel capoluogo partenopeo. Vicoli e piazze del centro storico ... dopo unanata per motivi di viabilità. L'uomo, visitato all'ospedale San Paolo, ha riportato ......Mattino' un uomo di 38 anni è stato ferito al torace nei pressi dello stadio Maradona dopo una... Tifosi del Napoli in- calciomercato.itOre 11.30: migliaia di persone sono già in piazza e ...L'ennesima, ancora una volta per motivi banali. Era accaduto già in passato ma questa volta i carabinieri ... dopo una segnalazione di alcuni passanti che hanno sentito urla strazianti dalla

Lite in strada, Polizia, a uno dei due, in via cautelare ha ritirato armi Umbria Journal il sito degli umbri

Una volante della polizia è intervenuta a Corciano per un diverbio scaturito per un parcheggio tra due uomini. In casa di uno dei due sono state sequestrate delle armi ...I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma sono intervenuti nei giorni scorsi in via D’Azeglio, dove era stata segnalata una lite in - ParmaPress24 ...