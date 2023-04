(Di domenica 30 aprile 2023) È una giovane donna bresciana di 35 anni, stilosa, ironica, bella. Non solo fuori ma soprattutto dentro. Eppure la storia ...

giovane donna bresciana di 35 anni, stilosa, ironica, bella. Non solo fuori ma soprattutto dentro. Eppure la storia ...A seguito della rimozione di linfonodi, ho sviluppatopatologia che si chiama, cronica, evolutiva ed invalidante. Nel mio caso è di forma secondaria, perché si è sviluppata a seguito di ...Ne trovaiin fibra di carbonio. Prezzo, quasi 4mila euro. La carrozzina elettronica di oggi non ... Ho unalle gambe causato dalla paralisi: le calze ortopediche necessarie, attenzione non ...

Linfedema: una patologia cronica poco nota che cambia la vita - 30 Aprile 2023 Luce

"Per otto anni mi sono nascosta", racconta Anna Maisetti. Poi la svolta e la pagina Instagram per parlare della sua malattia ...