Ligue 1 2022 23 | il Marsiglia rimonta contro l’Auxerre | Sanchez firma il definitivo 2-1

(Di domenica 30 aprile 2023) Ilribalta il match e vince sul finale, termina 2-1 la sfidavalevole per la 33esima giornata di/23. La formazione di Tudor gestisce bene la prima frazione andando alla conclusione in diverse occasioni. E’ Kolasinac a provarci al decimo minuto con un colpo di testa fuori di pochissimo, è ancora Vitinha due minuti più tardi a provare a sbloccare il risultato per i padroni di casa. L’attaccante numero 9 prova a concludere diverse volte in rete, senza trovare mai però lo specchio della porta. Gli ospiti ne approfittano e al 33esimono il vantaggio: bellissimo tiro di prima dalla distanza di Toure, pallone che termina alla sinistra di Lopez. La ripresa viene caratterizzata da poche occasioni salienti, Tavares prova a concludere in porta in ...

... gara valida per la trentatreesima giornata della- 2023: calcio di inizio alle ore 17:05. Da una parte, la formazione di Christophe Galtier reduce dalla terza vittoria consecutiva ......d'Africa nel(battuto l'Egitto ai rigori) e ha giocato il Mondiale in Qatar che lo ha visto andare in gol nella vittoria per 3 - 1 contro la nazionale di casa. Esploso nel 2020/2021 in1 ...Frena il Paris Saint - Germain contro il Lorient , termina 1 - 3 la sfida valevole per la 33esima giornata di/23. La squadra parigina resta in vetta a quota 75, gli ospiti tornano alla vittoria conquistando la decima posizione in classifica con 48 punti. Bastano quindici minuti agli ospiti per ...

Calcio Estero Sky Sport 2022/23 - Premier League, Bundesliga ... Digital-Sat News

Quanto manca al Psg per vincere la Ligue 1 I punti per l'aritmetica vittoria del campionato 2022-2023 Alla 33esima giornata di Ligue 1, siamo ormai prossimi al momento dei verdetti: quando il Paris S ...Olympique Marsiglia - Auxerre: ecco le formazioni ufficiali della sfida della trentatreesima giornata di Ligue 1 2022/23 in programma alle 20.45.