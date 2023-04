Liga 2022 23 | trionfo Atletico Madrid | successo sul campo del Valladolid Termina 2-5

(Di domenica 30 aprile 2023) L’conquista la ventesima vittoria stagionale, battuto per 5-2 il. La formazione di Simeone ha messo a segno tre marcature in diciotto minuti: sblocca il match Molina al 20esimo, sono poi Gimenez e Morata a portare il risultato sullo 0-3. Sul finale di prima frazione arriva poi il rigore per i padroni di casa, Marin si posiziona sul dischetto e non sbaglia. La ripresa viene caratterizzata da ritmi equilibrati, e dall’ulteriore rete messa a segno dai padroni di casa e firmata da Escudero. Sul finale però l’autogol di Fernandez e la rete di Depay permettono nuovamente ai rossobianchi di allungare,2-5 al José Zorrilla. Il Cadice si impone sul Valencia per 2-1. A sbloccare il risultato ci pensa Escalante al 39esimo minuto: il centrocampista numero 17 riceve da Sobrino e prolunga di testa ...

Le formazioni ufficiali di Valladolid - Atletico Madrid, sfida valida per la 32esima giornata di/2023. La qualificazione alla prossima Champions League è ormai una pura formalità per i colchoneros, i quali vogliono però conquistare i punti necessari al più presto. Non sarà tuttavia una ......45 Cremonese 0 Fine 0 Milan Domenica 13 Novembre- 18:00 Milan 2 Fine 1 Fiorentina Mercoledì 4 ...00 Arsenal - Southampton 3 - 3 CALCIO - LA21:00 Espanyol - Cádiz 0 - 0 CALCIO - BUNDESLIGA 20:...Gli azzurri possono conquistare l'aritmetico Scudetto/2023, Inter - Lazio lunch match, trasferta a Bologna per la Juventus. Successo per Central Cordoba e Boca Juniors inProfesional Il programma di domenica 30 aprile si è aperto nella notte ...

Diretta Barcellona - Betis (4-0) La Liga 2022 la Repubblica

L’Atletico Madrid conquista la ventesima vittoria stagionale, battuto per 5-2 il Valladolid. La formazione di Simeone ha messo a segno tre marcature in diciotto minuti: sblocca il match Molina al ...In allegato tutte le ipotesi di parità sia in ottica playoff che in quella salvezza in vista dell'ultima giornata di regular season ...