‘Libera’ ricorda il martire Pio La Torre | critiche a Regione e Comune sui beni confiscati

Leggi su anteprima24

(Di domenica 30 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un atto simbolico per rinnovare l’esortazione aldi muoversi per l’utilizzo deialla mafia, il tutto accompagnato da sferzantiallaCampania e al suo presidente Vincenzo De Luca. Libera Benevento, con il referente Michele Martino, insieme all’Anpi con Amerigo Ciervo ed alla Cgil con il segretario Luciano Valle, ha deposto un mazzo di fiori all’esterno della sede di uno di questiconfiscato in contrada Olivola in memoria del senatore Pio La, tenace combattente antimafia, e del suo autista Rosario Di Salvo massacrati in Sicilia per mano della criminalità organizzata. Il parlamentare-si spese fino al sacrificio estremo proprio 41 anni or sono nella sua ...