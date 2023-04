“Leva questa ca**o di mano” Amici 22 | furia Maria De Filippi durante la diretta | non pensava di essere ripresa

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 30 aprile 2023)22, la parolaccia intv. I giovani talenti della scuola più gettonata d’Italia continuano a sfidarsi e mirare dritto alla serata conclusiva, quellala quale il trofeo più ambito arrriverà tra le braccia di solo uno di loro. Ma in attesa dell’imperdibile appuntamento della finale,Dee il suo staff di professori non possono che ragalare al pubblico anche momenti divertenti, oltre che colpi di scena a profusione. Ed è questo il caso dell’ultima messa in onda del programma: i microfoni sono rimasti accesi e si è sentito tutto.Dedice una parolaccia intv. La reginetta degli ascolti si è lasciata andare a un simpatico siparietto nel corso della settima puntata del serale di ...