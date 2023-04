Lena Katina delle Tatu è tornata con il singolo Bella Ciao

Leggi su biccy

(Di domenica 30 aprile 2023) Dopo la reunion con Julia Volkova per l’Ovion Show 2022,con un nuovo EP e uncon un titolo molto particolare… in italiano. La cantante russa ha pubblicato, che a parte il titolo non ha nulla a che fare con il nostro canto popolare dedicato alla resistenza italiana. La canzone è caruccia (anche se non ho capito mezza parola a parte), ma la parte più interessante di questo comeback è il video musicale, davvero ben fatto. Mentre Yulia Volkova suppongo sia a stirare le camice a Putin,canta “” (ok no non è il canto della Resistenza, ma non può comunque essere un caso): https://t.co/BrO7jiiIdv — Humphrey Duncombe ...