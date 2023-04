Leda Bertè | il rapporto travagliato con il padre Giuseppe | “È sempre stato violento”

(Di domenica 30 aprile 2023)come Mia Martini e Loredana ha sostenuto le dichiarazioni delle artiste sul comportamento sospetto delRadames. La sorella maggiore delle due voci della musica nostrana sarà tra gli ospiti di “Domenica In” per ricordare Mimì in uno spazio nel salotto televisivo di Raiuno dove troveremo anche Enzo Gragnaniello.e Maria Salvina hanno avuto quattro figlie:, Loredana, Domenica (Mia Martini, ndr) ed Olivia: la famiglia originaria di Bagnara Calabra, si trasferiva nelle marche per via del lavoro dei genitori impegnati nell’ambiente scolastico: preside lui, insegnante elementare lei. Classe 1945, con una grande esperienza nel mondo informatico nel quale ha lavorato ai Ced della Corte di Cassazione e poi della Corte D’Appello, ...

In questa specifica puntata, la presentatrice celebrerà Mia Martini con in studio, sorella dell'indimenticabile artista. Tanti ospiti, sorprese e collegamenti con Napoli per la 33puntata ...Ci sarà poi, sorella di Mia Martini e Loredana, che ricorderà l'indimenticabile Mimì. E poi, Enzo Gragnaniello , Claudia Gerini , Marco Bocci e Laura Chiatti , Alberto Bertoli , ...A 'Domenica In' su Rai1ricorda Mia Martini - Su Rai3 'Agorà Weekend' Tanti ospiti, sorprese e collegamenti con Napoli per la 33puntata di 'Domenica In' condotta da Mara Venier, in onda ...