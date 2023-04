Leda Bertè | i dubbi sulla morte di Mia Martini | ' L' ultimo a vederla fu mio padre Lei aveva lividi sul corpo Perché la fece cremare di

(Di domenica 30 aprile 2023) Il 12 maggio 2023 saranno 18 anni dalladi Mia. Quel giorno era una domenica e l'annunciò fu dato proprio da Mara Venier a Domenica In . Oggi nel salotto di Rai1 si torna a ricordare ...

sorella di Mia arriva in studio: 'Era molto ironica a volte triste' ricorda così la sorella Mimì. Forse non tutti sanno che Loredanae Mia Martini hanno due sorelle di nomee ...Come abbiamo anticipato, Mia Martini è la seconda di quattro sorelle :è la maggiore, e dopo Mimì sono nate Loredana e Olivia. Il padre, Giuseppe Radames, era un insegnante di ...e Olivia, insieme alla compianta Mia Martini, scomparsa nel 1995, sono le due sorelle rimaste di Loredanae ...