Leda Bertè | età | marito | figli e biografia della sorella di Mia Martini

(Di domenica 30 aprile 2023) Sapevate che Miae Loredanaavessero altre due sorelle? Una si chiamae sarà ospite da Mara Venier domani a “Domenica In” per parlare di Mimì, dalla cui scomparsa saranno 28 anni il 12 maggio prossimo.: età edi Miaè la maggiore delle sorelle(l’ultima è Olivia, nata 8 anni dopo Loredana). Ha 78 anni ed è nata anche lei a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria. I genitori erano Giuseppe Radames, professore di latino e Greco, e Maria Salvina Dato, maestra. Chi ha sentito soprattutto le interviste di Loredana, ricorda senz’altro il tremendo clima familiare in cui le sorellee Maria Salvina ...

Ci sarà poi, sorella di Mia Martini e Loredana, che ricorderà l'indimenticabile Mimì. E poi, Enzo Gragnaniello , Claudia Gerini , Marco Bocci e Laura Chiatti , Alberto Bertoli , ...A 'Domenica In' su Rai1ricorda Mia Martini - Su Rai3 'Agorà Weekend' Tanti ospiti, sorprese e collegamenti con Napoli per la 33puntata di 'Domenica In' condotta da Mara Venier, in onda ...... 'Domenica In' accoglie Piazza Plebiscito: Collegamenti da Napoli per seguire lo Scudetto, dopo 33 anni la storia si ripete Domenica In:nel ricordo della sorella, l'indimenticabile Mia ...