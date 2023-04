Leda Bertè a Domenica in solleva dubbi sulla morte di Mia Martini | l' hanno picchiata

Oggi, 30 aprile 2023, nel salotto di Rai1, si è parlato di Mimì e sua sorellaè arrivata in studio.ha ricordato Mimì come una persona molto ironica ma a volte anche triste. Non tutti ...Il 12 maggio 2023 saranno 18 anni dalla morte di Mia Martini . Quel giorno l'annunciò fu dato proprio da Mara Venier a Domenica In . Oggi nel salotto di Rai1 si torna a ricordare Mimì.sorella di Mia arriva in studio: 'Era molto ironica a volte triste' ricorda così la sorella Mimì . Forse non tutti sanno che Loredanae Mia Martini hanno due sorelle di nomee ...Domenica In ha voluto ricordare Mia Martini in occasione dell'anniversario della sua prematura scomparsa. In questa occasione la sorellaha riproposto i suoi dubbi sulla morte della cantante. Ospite di Mara Venier, la donna, oltre a raccontare aneddoti personali e musicali di Mimì, ha detto di non aver ancora capito cosa le ...

Arena | Il Barbiere di Siviglia Arena di Verona