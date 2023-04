Leclerc e la frase sulla Red Bull che spaventa i tifosi Ferrari | ' Se penso a una cosa '

(Di domenica 30 aprile 2023) BAKU - " Se ci siamo avvicinati alla Red? Ho avuto un feeling migliore , mache loro non abbiano spinto al massimo , quindi non sappiamo quanto ci siamo avvicinati" . Charlesha ...

BAKU - " Se ci siamo avvicinati alla Red Bull Ho avuto un feeling migliore , ma penso che loro non abbiano spinto al massimo , quindi non sappiamo quanto ci siamo avvicinati" . Charlesha parlato così dopo il terzo posto nel Gran Premio dell'Azerbaijan , valevole per la quarta tappa del Mondiale 2023 di Formula 1 . Il monegasco ha ottenuto il miglior risultato della sua ...E nel gergo della Formula 1 quellaè stata interpretata come 'c'è un taglio nel motore', ovvero un problema. "Non ancora"., la risposta sconcertante: fuga dalla FerrariBAKU - Charlessi è preso la scena anche nella mattinata del sabato del Gran Premio di Azerbaijan 2023 di F1 , conquistando la pole position nella Sprint Shootout , la nuova sessione che determina la griglia ...

BAKU - Per Charles Leclerc, il terzo posto nel Gran Premio dell'Azerbaijan è il miglior risultato stagionale. Il monegasco, nel quarto appuntamento del 2023 in Formula 1, chiude al terzo posto sul cir ...Lo scorso giovedì, alla vigilia del Gran Premio di Azerbaijan di Formula 1, Charles Leclerc aveva già affermato di essere concentrato esclusivamente sulla Ferrari. Ma, nello sport, mai dire mai. "Per ...