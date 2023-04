Leclerc chiude terzo il gp di Baku | in Azerbaijan è ancora dominio Red Bull

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 30 aprile 2023) La Ferrari èmolto lontana dall’interrompere ilRed, ava in scenaun monologo della casa di Milton Keynes. Primo Perez, secondo Verstappen eche partiva dalla pole. La lotta per il mondiale sembra essere solo una questione tutta interna alla Redcon i due piloti praticamente appaiati in classifica. La Ferrari non fa nemmeno il solletico a Christian Horner. I 20 secondi di distacco maturati alla fine del gran premio raccontano di un Cavallino che deveimparare a galoppare.è stato bravo a contenere i danni, visto che dietro di lui Alonso ha soffiato la posizione a Sainz. Dietro lo spagnolo, Hamilton. Il pilota monegasco ha tirato fuori il miglior ...