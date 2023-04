LE TRUFFE PIU’ PERICOLOSE SU WHATSAPP | CONOSCERLE PER EVITARLE

Leggi su analisideirischinformatici

(Di domenica 30 aprile 2023) LEPIU'SUPERè uno dei servizi di messaggistica istantanea più diffusi al mondo, con oltre 2 miliardi di utenti attivi mensili. Tuttavia, come accade con qualsiasi altra piattaforma online, ci sonosuche possono rappresentare un pericolo per gli utenti. In questo articolo, esploreremo alcune dellepiùsue forniremo alcuni esempi specifici.di phishing Ledi phishing sono molto comuni sue sono progettate per convincere gli utenti a fornire informazioni personali o a scaricare malware sul proprio dispositivo. Queste ...