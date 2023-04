(Di domenica 30 aprile 2023) Sono ancora disponibili online diverse condivisioni risalenti al marzo 2022 (per esempio qui, qui e qui) con una clip dovefa diverse affermazioni riguardo alla possibilità che ladeipossa essere trasmessa attraverso i rapporti sessuali. Riscontriamo ulteriori condivisioni nel 2023 dello stesso contenuto (qui e qui) Dal momento che questo personaggio a sostenuto a più riprese che l’gene causi gravi eventi avversi, questo comporterebbe che i vaccinati siano i veri soggetti contagiosi da cui tenersi alla larga. Esistono anche condivisioni recenti, come questa del 26 aprile scorso. Per chi ha fretta: Non esistono dati che supportino le affermazioni sulla tossicità dellaindotta dai...

Sono ancora disponibili online diverse condivisioni risalenti al marzo 2022 (per esempio qui , qui e qui ) con una clip dove Robert Malone fa diverse affermazioni riguardo alla possibilità che la ...Modifiche che sono state apportate per rispondere adi complotto che hanno spinto i tipografi al limite delle loro capacità . Per McGregor, i test pre - elettorali potrebbero non aver ......"quel" Will Smith) di avvicinarsi agli altri grandi della piattaforma non sono poi tanto. ... per delineare un percorso die di morte che coinvolge lo stesso Lamb e amplia lo scenario ...

Le teorie infondate di Robert Malone e la Spike dei vaccini anti ... Open

Recentemente sono tornati a circolare sui social network contenuti che hanno alimentato di nuovo queste teorie infondate: vediamo insieme di che cosa si tratta ...Un bagliore giallo intenso nel cielo di Kiev ha fatto scattare l'allarme aereo e generato speculazioni sui social network. Secondo le autorità locali, si ...