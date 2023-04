Le pagelle di Cremonese-Hellas Verona 1-1 | lotta aperta per la salvezza

(Di domenica 30 aprile 2023) Prima di vedere ledivediamo il diverso stato d’animo con cui le due squadre affrontano la partita. A Cremona le vittorie contro Sampdoria e Empoli avevano acceso una fiammella di speranza ma la brutta sconfitta di Udine ha riportato l’ambiente con i piedi per terra. La quotadista otto punti. Tanti ma la squadra di Ballardini crede ancora nellae promette dire fino a quando la ci sarà una possibilità. Oggi la sfida con la squadra che la precede in classifica rappresenta uno snodo fondamentale. E che lanon molla lo ha dimostrato oggi. L’con sette punti nelle ultime tre partite ha rosicchiato ben 6 punti dal quart’ultimo posto che vale la ...

...30 Novara - Conegliano 1 - 3 19:30 Bergamo - Pinerolo 3 - 0 CALCIO - SERIE A 12:30 Inter - Lazio 3 - 1 15:00- Verona 1 - 1 15:00 Napoli - Salernitana 1 - 1 15:00 Sassuolo - Empoli 2 - 1 18:...Laè poco pericolosa in area per merito suo. Dawidowicz 6 : Da terzino offre una buona prestazione, anche se Pickel non è irresistibile. Un pugno ricevuto da Quagliata porta la superiorità ...Dessers 6 : Deve reggere l'attacco da solo, per poco non sfiora il gol su colpo di testa) Okereke 7 : Bravissimo ad approfittare dell'errore di Depaoli e a superare Mangani per portare la...

Cremonese-Verona, le pagelle: Quagliata flop, 4. Okereke e Verdi, gol da 6,5 La Gazzetta dello Sport

Il difensore resta in campo pochi minuti e poi viene cacciato per il fallo su Dawidowicz. L’attaccante nigeriano rompe il digiuno, Verdi ancora a segno ...Lo scontro salvezza fra Cremonese ed Hellas Verona termina 1-1: grigiorossi avanti con Okereke dopo 9 minuti, ma nella ripresa rimangno in 10 per il rosso diretto a Quagliata. Forte della superiorità ...