Le operaie silurano l’armocromia di Schlein | “Elly? E chi è?”

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 30 aprile 2023) Stamattina leggi Antonio Polito sul Corriere della Sera e capisci che ai piani alti della sinistra, s’intende tra gli intellettuali e giornalisti sostenitori del partito, stanno facendo di tutto per trasformare la “gaffe” deldiin una grande intuizione comunicativa. Poi sfogli le pagine del Corsera di Torino e capisci perché da tempo ormai i dem non abbiano più davvero alcun contatto con i lavoratori, con gli operai, diciamo con la “classe di riferimento” di un tempo. Un cronista infatti è andato di fronte ai cancelli di Mirafiori a chiedere cosa ne pensassero della tonalità pastello-inverno die l’80% di loro ha risposto con un secco: “? E chi è?”. Certo, 20 operai intervistati non fanno un campione necessariamente rappresentativo. Però una ...