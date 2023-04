Le mani della Cina sull' Afghanistan | ed il suo litio

Leggi su panorama

(Di domenica 30 aprile 2023) Non si fermano le attivitàRepubblica Popolare cinese alla continua ricerca dei minerali che alimentano tutto, dai laptop alle auto elettriche passando per gli smartphone e i pannelli solari e che servono alla cosiddetta transizione energetica. L'ultima mossa cinese riguarda le ricche vene didell'che sono al centro dell’accordo siglato tra il ministero delle Miniere e del Petrolio dei Talebani e la società cinese Gochin, che ha espresso la volontà di investire 10 miliardi di dollari nei depositi didell'. Il ministro per le Miniere e il Petrolio, Shahabuddin Delawar, secondo il ministero, ha incontrato i rappresentanti di Gochin a Kabul. Secondo quanto affermato dal ministro l'investimento cinese creerebbe 120.000 posti di lavoro diretti e un milione di posti ...