Le iniziative per il Primo Maggio in tutte le Regioni italiane

Leggi su agi

(Di domenica 30 aprile 2023) AGI - Cortei, spettacoli teatrali, musica, confronti e dibattiti in decine di città grandi e piccole: da nord e sud Italia - come scrivono i sindacati - èin ogni piazza. Per celebrare la Festa dei Lavoratori, dedicata quest'anno alla Costituzione che compie 75 anni. Cgil, Cisl, Uil hanno scelto Potenza per la tradizionale manifestazione, che si tiene a partire dalle 10,00 in piazza Mario Pagano. Sul palco, dopo gli interventi delle lavoratrici e dei lavoratori, prendono la parola, intorno alle 12,10, i tre segretari generali Maurizio Landini, Luigi Sbarra e PierPaolo Bombardieri. “Nella Costituzione - sottolineano le tre Confederazioni - il lavoro viene riconosciuto come ilprincipio fondamentale della Repubblica Italiana, un diritto personale e un dovere sociale che deve essere garantito e valorizzato. Abbiamo ...