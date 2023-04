Lazio sconfitta | la cognata di Zaccagni esulta sul web | “Forza Napoli”

NAPOLI. La Salernitana rovina la festa scudetto del Napoli. Al Maradona, dopo ladellaa San Siro, la squadra di Luciano Spalletti non va oltre l'1 - 1 contro la formazione di Paulo Sousa, espulso nel finale. Al gol di Olivera al 62' che poteva voler dire scudetto, ...Il Napoli, grazie anche alladellacon l'Inter, si cuce in quel momento lo scudetto tricolore sulla maglia. La partita contro la Salernitana Ma nel calcio non c'è mai nulla di ...A quel punto, basterebbe un pareggio o unadellacontro il Sassuolo per consegnare il titolo a Spalletti senza che la sua squadra sia obbligata a fare punti contro la formazione di ...

Sarri: "Tavola apparecchiata per la sconfitta della Lazio contro l'Inter, ma rinvieremo lo scudetto del Napol… la Repubblica

I partenopei potrebbero conquistare il titolo già nel prossimo turno infrasettimanale, quando la squadra di Spalletti farà visita all'Udinese ...Festa scudetto rimandata al 'Maradona': gli azzurri pareggiano 1-1 con la Salernitana e posticipano il titolo aritmetico nonostante la sconfitta della Lazio a San Siro. Entusiasmo incredibile in città ...