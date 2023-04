Lazio | Sarri | 'Ci siamo arresi | l'Inter aveva un'altra cilindrata E su Immobile'

...30 JB Monferrato - Mantova 98 - 102 Visualizza Serie A2 VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 19:30 Novara - Conegliano 1 - 3 19:30 Bergamo - Pinerolo 3 - 0 CALCIO - SERIE A 12:30 Inter -3 - 1 15:00 ...... caratterizzato da cinque trasferte senza subire gol, ma Mauriziospiega ai microfoni di 'Sky' che lanon ha perso la chance Champions League: "Calati nel momento clou, dopo che per 65' l'......di poter uscire da San Siro con punti in tasca non guasta più di tanto l'umore di Maurizio...99/mese: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gazzetta dello ...

Lazio, Sarri: "Arrendevoli nel momento clou, ma Inter di un'altra cilindrata" - Sportmediaset Sport Mediaset

La Lazio cade a Milano dopo un primo tempo convincente. Il vantaggio iniziale è servito a poco per gli uomini di Sarri ...Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Inter: "Nel momento clou della partita siamo diventati arrendevoli, abbiamo perso palloni in maniera morbida e ...