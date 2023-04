Lazio | Casale | «Andiamo avanti a testa bassa | oggi avevamo una grande opportunità»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 30 aprile 2023) Nicolò, difensore della, ha parlato aStyle Channel dopo la sconfitta dei biancocelesti contro l’Inter Nicolò, difensore della, ha parlato aStyle Channel. PAROLE – «Quando si viene in questi stadi bisogna difendere come collettivo, siamo stati la miglior difesa del campionato non solo per merito della retroguardia ma soprattutto grazie al lavoro del gruppo., invece, non è stato così. Dobbiamo ripartire perché tra tre giorni si torna in campo. In occasione del secondo gol l’arbitro ha applicato la norma del vantaggio che noi purtroppo non siamo riusciti a sfruttare. Serve rimboccarsi le maniche perché siamo ancora in alto in classifica....