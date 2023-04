Lavoro | sondaggio Noto | ' 63% d' accordo a restringere Rdc'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 aprile 2023) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Il restyling del reddito di cittadinanza operato dal governo genera consenso tra gli italiani". Secondo i risultati di un'analisi effettuata dall'Istituto demoscopicoSondaggi per Affaritaliani.it emerge che il "63% degli elettori è favorevole alle restrizioni per poter accedere al Rdc. Solo nel territorio del Sud la percentuale di coloro i quali approvano la riforma del Governo scende al 53% mentre i votanti M5S sono gli unici che si dichiarano in maggioranza contrari (52%)". Per il 72% è giusto che il Reddito continui ad essere erogato a chi non può lavorare per ragioni oggettive. Il 64% è d'col fatto che so conferisca un sussidio ai disoccupati che possono accedere a corsi di formazione, percentuale che cresce all'87% tra gli elettori di Fdi. "In generale, comunque, il 65% approvava il concetto che il ...