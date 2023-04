Lavoro | Misiani | ' destra aumenta precarietà e punisce poveri | da Pd battaglia nel Paese' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 aprile 2023) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Che sia una provocazione lo abbiamo detto sin dal primo momento. Un decreto del Primo maggio che rende il lavoro ancora più insicuro e più precario, è una provocazione. Dietro c'è un'idea profondamente di. La combatteremo in Parlamento ma soprattutto nel". Antonio, responsabile Economia del Pd, interpellato dall'Adnkronos è nettamente critico sul decreto che il governo di accinge a varare nel Cdm di domani. Senatore, cosa non va nel 'pacchetto lavoro' del governo Meloni? "Innanzitutto due misure permanenti che aggraveranno ladel lavoro e le disuguaglianze. Parlo dell'allargamento della possibilità di ricorrere ai contratti a termini che è l'esatto contrario di quanto stanno facendo tanti altri Paesi europei, come la Spagna. E poi ...