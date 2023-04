(Di domenica 30 aprile 2023) Continua l'nel commercio e nel turismo. Il 36% delle imprese segnala di avere avuto quest'anno difficoltà a reperire personale. Difficoltà che, in molti casi, non sono state ancora ...

Continua l'nel commercio e nel turismo. Il 36% delle imprese segnala di avere avuto quest'anno difficoltà a reperire personale. Difficoltà che, in molti casi, non sono state ancora superate e ...Lo spettacolo è frutto di unsu numerose delle opere dell'autore che durante la sua breve e ... Santibriganti Teatro aderisce al ComitatoCultura. Biglietti On line su www.ticket.it ...... estate a rischio: 'Servono migliaia di lavoratori' Turismo, estate a rischio: 'Servono migliaia di lavoratori' 30/04/2023 - 14:08 Redazione Attualità , Turismo 0 17 PUGLIA - E'nel ...

Lavoro, emergenza estate: servono altri 100mila dipendenti Adnkronos

Greenthesis S.p.A. ha conseguito l’appalto per la Messa in Sicurezza d’Emergenza (MISE) dell’area della ex centrale ... società mandante con una quota del 30%. Continua così il lavoro del Gruppo, uno ...(Adnkronos) – Continua l’emergenza lavoro nel commercio e nel turismo. Il 36% delle imprese segnala di avere avuto quest’anno difficoltà a reperire personale. Difficoltà che, in molti casi, non sono s ...