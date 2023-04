Lavoro | Conflavoro Pmi | ' bene riforma Rdc'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 aprile 2023) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - “Il 63% degli italiani è d'accordo ad una revisione restrittiva del reddito di cittadinanza, perché finalmente consente di allineare il sussidio a quello che sarebbe dovuto essere il suo spirito di fondo originario, ovvero sostenere chi si trova effettivamente nella condizione di non poter lavorare, piuttosto che foraggiare chi, come purtroppo accaduto molto frequentemente,ficiando del RdC ha preferito rimanere nella condizione di inoccupato, quando ancor peggio non ha in qualche modo alimentato ilin nero” . Così Roberto Capobianco, Presidente Nazionale di ConfPMI, commenta i dati diffusi questa mattina riferiti all'analisi condotta dall'Istituto Demoscopico Noto Sondaggi per Affaritaliani.it, secondo cui il restyling del reddito di cittadinanza operato dal Governo, che prenderà forma nel ...