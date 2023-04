Lavoro | Barelli | ' Rdc? Assistere chi ne ha veramente bisogno'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 aprile 2023) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - “Domani con il dlpuntiamo sul miglioramento del potere d'acquisto dei redditi bassi, quindi un sostegno alreale, mentre per l'assegno d'inclusione - che sostituisce il reddito di cittadinanza - vogliamo agevolare chi e'svantaggiato senza piu' un reddito di città diffuso e molto spesso ingiusto e criticato dal punto di vista etico ed economico, anche da molti osservatori istituzionali indipendenti”. E' quanto dichiara il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo, a Omnibus. “Dobbiamo fare in modo che le aziende riprendano un percorso virtuoso che favorirà l'occupazione. Il reddito di cittadinanza è stata una iniziativa completamente fallimentare, la nostra visione e' trasformarlo per dedicarlo con “l'assegno di coesione” a coloro che ...